Norske Marie Sæther Østbø forsvandt den 18. april om aftenen under en rejse i Sydafrika. Hun blev sidst set på vej ned mod Myoli Beach i Sedgefield, men foreløbigt er den unge piges forsvunden stadig et mysterium.

To døgn efter at Marie Sæther Østbø ankom til Sedgefield i Sydafrika, forsvandt hun fra jordens overflade. Men næsten to uger efter, at hun blev meldt savnet, har politiet stadig ingen idé om, hvordan den 20-årige pige fra Stavanger forsvandt, skriver Dagbladet.

»Vi har ingen mistanke i sagen. Vi har ingen mistanke om, at der er foregået noget kriminelt, og vi har heller ikke noget bevis for det. Men samtidig udelukker vi ikke noget, og alle spor efterfølges,« sagde politiinspektør Malcolm Poije fra politiet i Sedgefield.

Byen, som Marie Sæther Østbø forsvandt fra, ligger mellem Cape Town og Port Elizabeth og er kendt for at være en rimelig sikker by.

Derfor forbliver det endnu et mysterium, hvordan den unge pige kan forsvinde uden et ord. Marie Sæther Østbø skulle angiveligt sidst være set på vej ned til stranden tidligt på aftenen den 28. april, og det er kommet frem, at det lokale politi er kommet i besiddelse af en video af den norske kvinde på vej mod stranden den pågældende aften.

Ifølge Atle Østbø, far til den forsvundne Marie Sæther Østbø, arbejder efterforskningsholdet ud fra to teorier.

Den ene er, at hun skulle været gået ud for at tage en svømmetur og på den måde været kommet ud for en ulykke.

Den anden teori er, at hun skal være blevet bortført - hvilket også er den teori, som familien finder mest sandsynlig, eftersom Marie Sæther Østbø var en dygtig svømmer.

Norske Marie Sæther Østbø forsvandt den. 28 april fra byen Sedgefield i Sydafrika. Hun var taget på ferie sammen med nogle venner, og blev sidst set på vej ned til stranden 100 meter væk fra deres hotel. Foto: Facebook Norske Marie Sæther Østbø forsvandt den. 28 april fra byen Sedgefield i Sydafrika. Hun var taget på ferie sammen med nogle venner, og blev sidst set på vej ned til stranden 100 meter væk fra deres hotel. Foto: Facebook

På stranden blot få hundrede meter væk fra det hotel, som hun boede på sammen med sine studiekammerater, har politiet i Sedgefield fundet en telefon og et par sko, der skulle tilhøre den unge pige. Der er også fundet en kasket, men det er endnu ikke bekræftet, at den tilhører den norske Marie Sæther Østbø.

Mens efterforskningen fortsætter i Sydafrika, så venter en meget bekymret familie hjemme i Stavanger, og de kan ikke gøre andet, end at håbe på godt nyt. Det eneste konkrete bevis for, at Marie Sæther Østbø befandt sig på den omtalte strand, er den video, som det lokale politi angiveligt skulle have modtaget.

Men den nærmeste familie har ikke fået noget af vide om, hvad videoen skulle vise.

»Vi har ikke fået noget information om dette, (videoen red.) og jeg klamrer mig bare til håbet om, at hun ikke gik ud for at svømme i havet,« fortæller Marie Sæther Østbø til Dagbladet.

Det lokale politi i Sydafrika har både sat hunde, droner, dykkere og både ind for at finde den unge pige, men ifølge det norske udenrigsministerium er der stadig intet nyt i sagen.