Mahdi Tajik var hjemme i Iran for at besøge sin familie. På tragisk vis vendte han aldrig hjem til hverdagen i Stockholm.

Faktisk var han ikke blot hjemme for at besøge sin familie, skriver Expressen.

Siden 2017 har han hjulpet sine forældre økonomisk, så de kunne klare sig i hverdagen. Det var også en af grundene til, at han besøgte forældrene i Iran i forbindelse med juleferien: For at bidrage til deres økonomi.

Onsdag var det så forældrene, der måtte overbringe den tragiske nyhed til én af Mahdis venner. Mahdi var nemlig blandt de 176 personer, som omkom i flystyrtet onsdag aften i Teheran.

Irans militær har lørdag morgen erkendt, at man ved en fejl skød flyet ned. Foto: AKBAR TAVAKOLI

»De (forældrene, red.) bekræftede, at han var død. Det tog lang tid, før vi indså, at det var sandt. Det var først om aftenen, da vi sad sammen med andre mennesker og talte, at sorgen kom. At det var vores ven, som har boet hos os, der var gået bort.«

Sådan forklarer Dag Bohlin, der sammen med sin hustru, indtil for ganske nyligt udlejede et værelse til Mahdi Tajik i Tullinge tæt ved Stockholm.

Han forklarer, at Mahdi kom til Sverige i efteråret 2015. Efterfølgende byggede han selv en tilværelse op. Han gik i gymnasiet og var også inde omkring det svenske hjermmeværn.

Og umiddelbart inden juleferien i Iran var han flyttet i lejlighed i Stockholm sammen med to kammerater. Derfor er det et stort afsavn, som Mahdi Tajiks omgangskreds nu skal vænne sig til, mener Dag Bohlin.

176 mennesker omkom i onsdagens flystyrt i Iran- Foto: ABEDIN TAHERKENAREH

Han beskriver Mahdi Tajik som en sjov og humoristisk fyr, der nød sin tilværelsen i Sverige. Samtidig var det tydeligt, at han passede på sin familie i Iran, hvilket var én af årsagerne til, at han arbejdede hårdt: For at hjælpe dem, forklarer Dag Bohlin.

Foruden Mahdi Tajik døde 16 andre svenskere i flystyrtet.

Flyet fra Ukraine International Airlines styrtede ned onsdag morgen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran. Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Lørdag morgen erkendte Iran, at man skød flyet ned på grund af en 'menneskelig fejl', forklarede landets militær.