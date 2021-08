To er døde som følge af de voldsomme og næsten ustoppelige brande, der hærger i Grækenland lige nu.

B.T. har talt med 20-årige Alexander Fotopoulos, der til daglig bor i København, men under et familiebesøg i landet endte med at stå ansigt til ansigt med flammerne.

Han var ikke i tvivl om, at han gerne ville hjælpe, da brandfolk og politi fredag begyndte at evakuere den landsby, han opholder sig i.

»Jeg har en fortid som værnepligtig, så mig og nogle andre gutter med samme baggrund tog vores soldattøj på og meldte om som hjælpere,« fortæller han.

Sådan så det ud, da Alexander var oppe for at slukke flammerne. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så det ud, da Alexander var oppe for at slukke flammerne. Foto: Privatfoto

Brandfolkene havde formentlig kæmpet med flammerne flere andre steder dagene forinden, da han og fem andre ankom i en politibil på toppen af det bjerg, ilden var ved at bevæge sig op over og ned mod byen Eratini i det sydlige Grækenland

»De her folk arbejder i døgndrift. Der er ikke nok folk til at holde styr på flammerne, så flere af dem havde været i gang i næsten 24 timer,« forklarer 20-årige Alexander Fotopoulos, hvis forældre begge har græske rødder.

Han og de andre frivillige fik et lynkursus i, hvordan man slukker ild, og så stod de ellers klar til, at flammerne kom til syne fra bjergtoppen.

Da ilden nåede toppen, gik de i gang – og de stoppede ikke før 12 timer efter. Fra otte om aftenen til otte om morgenen kæmpede de med flammerne.

Hver af de frivillige blev tildelt en brandmand, som de arbejdede sammen med. Foto: Privatfoto Vis mere Hver af de frivillige blev tildelt en brandmand, som de arbejdede sammen med. Foto: Privatfoto

Da morgentimerne kom tættere på, og branden var ved at være under kontrol, så var flere brandmænd nødt til at lægge sig til at sove i græsset. De kunne ikke holde sig vågne længere. Mange af dem havde været i gang langt over et døgn.

Men frygten for at flammerne tog fat i en nærliggende plantage med oliventræer og derved ville få fart på ned mod landsbyen, holdt dem oppe hele natten, forklarer Alexander Fotopoulos.

»De var så trætte til sidst. Det er en helt vild indsats, de gør. Man kan næsten ikke forstå det.«

Heldigvis fik han, de andre frivillige og brandfolkene bugt med flammerne, der efter et skifte i vinden bevægede sig væk og omkring landsbyen ind mod et skovområde.

Sådan så det ud efter branden. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så det ud efter branden. Foto: Privatfoto

»Nogle få huse tæt på ilden brændte ned. Men flammerne nåede heldigvis ikke landsbyen.«

Det hele kan lyde som en meget skræmmende oplevelse, men Alexander Fotopoulos mærkede ikke frygten.

»Det var ikke skræmmende for mig. Jeg følte mig i gode hænder hos brandfolket.«

Over 1450 græske brandfolk er sat ind for at bekæmpe de mange brande rundt om i landet.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis kalder det ifølge Reuters en »mareridtsagtig sommer« og tilføjer, at regeringens højeste prioritet »først og fremmest har været at beskytte menneskeliv.«

Lørdag eftermiddag lød status fra europæiske myndigheder, at et samlet areal på 567 kvadratkilometer er brændt i Grækenland. Det svarer omtrent til Bornholms størrelse.