Alex Kearns døde, 13 timer efter at han tjekkede sin saldo.

Den kun 20-årige amerikaner tog sit liv i sommer – i desperation over de røde tal, der dukkede op på mobiltelefonens skærm: En gæld på næsten 4,5 millioner kroner.

Nu har hans familie sagsøgt aktiehandelsplatformen Robinhood som værende ansvarlige for dødsfaldet. For i virkeligheden skyldte den unge mand ikke de mange penge væk. Det skriver Fortune.com.

Men det forstod Alex Kearns ikke, da han så minusset på 730.000 dollar på sin Robinhood-konto.

Han havde handlet med såkaldte optioner, som er en ret – ikke en pligt – til at sælge eller købe noget til en given pris. Men hvad, der ikke umiddelbart fremgik, var, at godt nok var købsoptionerne udløbet, hvilket sendte saldoen i minus, men Alex Kearns var samtidig stadig i besiddelse rigeligt med optioner, hvilket ved et salg ville have mere end dækket det 'tab', han troede, at han havde.

Og det er hele sagens kerne i familiens sagsanlæg mod Robinhood.

»Robinhood bekymrede sig aldrig om at forklare det til Alex. De reagerede heller ikke på de stadig mere desperate råb om hjælp,« lyder det i sagsanlægget.

Sagsanlægget tager hermed også fat på det andet store anklagepunkt. At Alex Kearns ikke kunne få kontakt til Robinhood, efter at saldoen blev blodrød. Hans mail udløste kun standardsvar samt et – fejlagtigt – krav om, at han snarest skulle indbetale et beløb svarende til 1,1 millioner kroner som sikkerhed.

»Han var i total panik. Og hans panik og desperation voksede og voksede, fordi han i løbet af mange timer ikke kunne få kontakt til nogen hos Robinhood,« står der i sagsanlægget:

»Det resulterede i, at Alex endte i meget stresset tilstand, og den eneste udvej, han kunne se, var at begå selvmord.«

Alex Kearns efterlod sig et brev, hvori han spørger, hvorfor han kunne få lov til at investere så mange penge, når han slet ikke havde nogen formue.

Hans familie giver i sagsanlægget selve Robinhoods forretningsmetode skylden for det tragiske dødsfald.

»De har bygget deres handelsplatform, så det ligner et videospil for at tiltrække unge brugere og få det til at se ud, som om der ikke er nogen særlig stor risiko,« lyder det:

»Sammen med den åbenlyse tilsidesættelse af en pligt til at tage hånd om kunderne har det skabt en tidsindstillet bombe, der kun kunne føre til den tragedie, som Alex blev ramt af.«

Robinhood, der også kom i søgelyset i forbindelse med den seneste kontroversielle handel med GameStop-aktien, har på grund af sagsanlægget kommet med en udtalelse, hvor det fremgår, at man er »knust over Alex Kearns dødsfald«.

Det fremgår videre, at virksomheden siden har set på funktionerne i handelsappen, så det burde være nemmere at gennemskue, hvordan handler er skruet sammen. Samtidig har Robinhood i december indført en kundeservice, hvor man kan få mundtlig hjælp i forbindelse med optionshandler.