20-årige norske Sigrid Marie Bråthen fra Trondheim blev noget overrasket, da en klinik for plastikkirugi, Plastikkirug1, for nylig efterlod en kommentar til billede af hende og hendes søster på det sociale medie Instagram.

»Jeg svarer normalt ikke på kommentarer, jeg får på Instagram, men det her var noget andet. Jeg synes, det var underligt, at de forlod den kommentar,« siger Sigrid Marie Bråthen til TV 2 Norge og tilføjer, at hvis folk har komplekser, der gør, at de har lyst til at få lavet en plastikoperation, så bør de selv finde ud af det og ikke gennem et pres fra en klinik, der skriver kommentarer.

Vi gliser for en nydelig weekendtur og en perfekt start på sommeren #sommerbarn #sommerglis #oslove Et opslag delt af Sigrid Marie Bråthen (@sigridmarie) den 5. Jun, 2018 kl. 8.58 PDT

Kommentaren til Sigrid Marie Bråthen bestod i en emoji, der viser et flueben efterfulgt af flere udråbstegn, men klinikken har siden slettet kommentaren. Det er da heller ikke første gang, at Plastikkirug1 har været i vælten i de norske medier, der har beskrevet flere tilfælde af klinikkens praksis med at skrive kommentarer til unge kvinders Instagram-profiler.

I et tilfælde har klinikken eksempelvis skrevet en kommentar til en 14-årig pige, skrev Bergens Tidende tilbage i juni. Og klinikkens praksis har også givet anledning til kritik.

»Man skal være varsom med at rette markedsføring, som spiller på et dårligt selvbillede, mod børn,« sagde direktør i Forbrugertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, til Bergens Tidende tidligere på ugen.

Nu har klinikkens formand, Tom Inge Ørner, også valgt at lægge sig fladt ned.

Til mediet forklarer han, at han slet ikke var klar over, at disse kommentarer blev publiceret på pigernes Instagram-profiler, da han har eksterne folk til at styre klinikkens sociale medier. Da Tom Inge Ørner blev opmærksom på kommentarerne, sørgede han for at få det stoppet, forklarer han.

»Jeg kan ikke forsvare det, der er sket, men jeg er meget ked af det. Nu må vi sørge for, at det ikke sker igen,« siger Tom Inge Ørner til TV 2 Norge.