En nybagt mor har født tvillinger blot 26 dage efter fødslen af en lille dreng.

Den 20-årige kvinde fra Bangladesh fødte sit første barn i februar, men fik den 22. marts så mange mavesmerter, at hun blev hastet til hospitalet.

Under en omgang ultralyd blev lægerne noget overraskede, da de fandt ud af, at den nybagte mor ved navn Arifa Suktana var gravid med tvillinger.

Det viste sig, at Arifa Suktana er født med en yderst sjælden abnormitet i form af to livmodere - en tilstand kaldet uterus didelphys - og at hendes første baby blev undfanget i den ene livmoder, mens tvillingerne blev undfanget i den anden.

Det skriver CNN.

Dr. Sheila Podda, der arbejder som gynækolog på hospitalet, hvor Arifa Suktana fødte begge gange, fortæller, at de ikke opdagede den dobbelte graviditet, da Arifa Suktana ikke fik foretaget en ultralydsundersøgelse i forbindelse med sin (første) graviditet.

Tvillingerne - en dreng og en pige - blev født ved kejsersnit.

»Alle tre børn er sunde og raske, og moderen har det også fint,« siger lægen til det amerikanske medie.