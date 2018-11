Familien til den 20-årige student, som kvaltes til døde i en 'spis pandekage-konkurrence' sidste år, går nu rettens vej i en sag mod universitetet i Connecticut, USA, som de holder ansvarlige for datterens død.

Caitlin Nelsons familie indleverede mandag et søgsmål, der retter beskyldninger mod Sacred Heart University i Fairfield for at være vært for den fatale spisekonkurrence. Det skriver avisen New York Post.

Caitlin Nelson, hvis far mistede livet under terrorangrebet i New York den 11. september 2001, havde meldt sig som deltager i den tilsyneladende harmløse konkurrence.

Torsdag den 30. marts 2017 havde hun tygget sig vej gennem fire - fem pandekager, da hun pludselig begyndte at kløjs i dem og kollapsede.

»Hun begyndte at kvæles i en pandekage og en af deltagerne opdagede det. Det var en sygeplejerske-student, der var med i konkurrencen, og hun greb hende og lagde hende forsigtigt ned,« fortalte betjenten Robert Kalamaras til avisen The Post i april sidste år.

De tilkaldte redningsfolk forsøgte at gøre det muligt for Caitlin Nelson at få luft, men det lykkede dem ikke.

Ifølge søgsmålet fandt politiet hendes mund »fyldt til randen med pandekager«.

Hun blev straks hastet til et lokalt hospital og derfra overflyttet til New Yorks Columbia University Medical Center, hvor hun den følgende søndag afgik ved døden.

En obdution afslørede, at hun var død af kvælning, efter at hendes luftveje var blevet blokeret.

Efter dødsfaldet blev det besluttet, at Caitlin Nelsons organer skulle doneres væk.

»Ligesom sin far, så gav hun alt hvad hun kunne. Beviset på det er, at hendes organer bliver doneret væk,« siger Robert Egbert, talsmand for havnepolitiet, hvor hendes far arbejdede frem til hans død som 40-årig den 11. september 2001.

»Gennem hele sit korte liv har hun sagt, at hendes organer skulle doneres væk.«

Søgsmålet mod universitetet skal skaffe økonomisk erstatning til familien, samt bringe det til almenhedens kendskab, at spisekonkurrencer faktisk kan være livsfarlige.

»Disse konkurrencer er bestemt meget farligere end folk tror. Der er kritisk for folk af forstå - ikke mindst for uddanelsesinstitutioner - at visse fødevarer kan være sikrere end andre. Og at man med forudseenhed faktisk kan redde liv,« siger advokat Katie Mesner-Hage til den amerikanske avis The Hartford Courant.