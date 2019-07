Disney-skuespilleren Cameron Boyce er død i en alder af blot 20 år.

Den unge skuespiller er bedst kendt for sin rolle i Disney Channels komedieserie 'Jessie' og 'Descendants'-filmene.

Han har også medvirket i Hollywood-filmene 'Drengerøve 1 & 2' med blandt andre Adam Sandler og Chris Rock på rollelisten.

Ifølge ABC News skyldes hans død et længerevarende sygdomsforløb.

»Han døde under et anfald, da han lå og sov. Anfaldet skete på grund af en sygdom, han har haft i en længere periode, og som han var i behandling for,« fortæller en talsperson for den unge skuespillers familie til det amerikanske medie og fortsætter:

»Vores hjerter er knuste, og vi beder om privatlivets fred i denne forfærdeligt svære periode, da vi skal have plads til sørge over vores søn og bror.«

Tv-kanalen Disney Channel har også kommenteret på Cameron Boyce pludselige død.

»Han var en enormt talentfuld skuespiller, en fanstastisk og betænksom person og vigtigst af alt en kærlig og dedikeret søn, bror, barnebarn og ven,« siger en talsmand for Disney Channel og fortsætter:

Cameron Boyce er død. Foto: ROBYN BECK Vis mere Cameron Boyce er død. Foto: ROBYN BECK

»Vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie, skuespillerkammerater, kollegaer og de mange millioner af fans, der sørger over hans utidige død. Han vil blive frygteligt savnet.«

Skuespilleren boede i Los Angeles, hvor han for nyligt flyttede til med en flok venner, men det er uvist, om det var her, han befandt sig, da han døde.

Så sent som i fredags delte Cameron Boyce et billede af sig selv på Instagram.

Her strømmer det nu ind med kondolencer: