Australske Sinead McNamara blev under mystiske omstændigheder fundet livløs på en superyacht i Grækenland i fredags. Nu har retsmedicinere slået fast, at den 20-årige Instagram-influencer døde ved hængning.

»Det er endnu ikke muligt at fastslå, om hun blev presset til det psykisk eller var under påvirkning af stoffer, da det skete,« siger retsmediciner Elias Boyiokas til CNN.

Han fortæller, at der ikke var 'tegn på fysisk eller psykisk misbrug' på den 20-årige kvindes lig, men at der blev fundet mærker på hendes hals, som afslører, at hængning var dødsårsagen.

Sinead McNamara levede af reklameindtægter fra virksomheder, mens hun rejste til eksotiske destinationer for at se, 'hvad verden har at byde på', og delte oplevelserne med sine mere end 27.000 følgere på Instagram.

Hun blev fundet livløs om bord på en luksusyacht i havnebyen Argostoli på den græske ø Kefalonia.

Yachten skulle angiveligt være identisk med den 93 meter lange Mayan Queen IV, der ejes af den mexicanske milliardær og mineejer Alberto Baillères. Det er dog ikke blevet bekræftet.

Den unge australske kvinde blev fløjet til hospitalet, men desværre stod hendes liv ikke til at redde.

Et pr-firma har på vegne af den mexicanske milliardær oplyst, at han ikke ønsker at udtale sig i sagen.

Det vil sandsynligvis tage flere uger, før det kan fastslås, om den unge kvinde var påvirket af stoffer, da hun døde.