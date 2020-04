Skisportsstedet Ischgl i Tyrol i Østrig anses for, at være hovedkilden til spredningen af coronavirus i Europa.

Nu vil 2.500 turister føre en retssag mod myndighederne i Tyrol

Det skriver CNN.

Myndighederne er beskyldt for, at have reageret for sent på de første tegn på, at der var et coronavirusudbrud i Tyrol og især Ischgl.

Ischgl undersøges allerede af offentlige anklagere i Innsbruck, Tyrols hovedstad, efter at hundreder af inficerede patienter blev sporet tilbage til byen.

Den østrigske forbrugerbeskyttelsesforening (VSV) siger, at myndighederne er ansvarlige for en sen reaktion i begyndelsen af ​​coronavirus-pandemien. Blot fem dage efter opråb om handling på sin hjemmeside, er 2.500 mennesker stået frem.

Foreningen fortalte CNN, at den havde indgivet en rapport til anklagemyndigheden i Innsbruck i sidste uge.

En talsmand for anklagemyndigheden i Innsbruck bekræfter overfor CNN, at de har modtaget en rapport i sidste uge, og at politiet nu efterforsker sagen.

På sin hjemmeside skriver VSV:

»Hvis du var på skisportsstederne Ischgl, Paznauntal, St. Anton am Arlberg, Sölden eller Zillertal den 5. marts 2020 eller senere, og kort efter blev diagnosticeret med coronavirus, kan du muligvis være berettiget til at kræve erstatning af de tyrolske myndigheder og landet Østrig, forudsat at vi kan fremlægge bevis for uagtsomhed gennem relevante rapporter.«

Guvernøren i Tyrol, Günther Platter, sagde til CNN mandag aften, at verden står over for 'en ekstraordinær situation'. Han tilføjer, at 'styring af krisen' var en prioritet, og at 'det vil være vigtigt efter krisen at sætte alle foranstaltninger over hele verden - og også i Tyrol - under lup for at se, hvor der er begået fejl, og hvilke strukturer der skal ændres.'

Den 7.marts blev den første person erklæret smittet i Ischgl. Det var en bartender i afterskibaren Kitzloch. Den 9. marts lukkede baren ned.