Et forældrepar fra den amerikanske stat Utah nægtede nærmest at tro deres egne øjne, da de opdagede, at deres søn på 2 år, Leo Belnap, havde sendt over 1000 dollar gennem en makulator.

De havde ledt desperat efter pengene hele weekenden, men Ben og Jackee Belnap kunne ikke finde de penge, de havde lånt af Bens forældre, skriver avisen New York Post.

Parret var tilsyneladende fans af amerikansk fodbold - de havde i hvert fald lånt 1060 dollar (6877 danske kr.) til at købe sæsonbilletter til det lokale universitets kampe. Der rapporterer tv-stationen KSL-TV.

De kiggede alt igennem, inklusiv skraldet i skraldespanden, men pengene, der lå i en konvolut, var bare væk.

Indtil de pludselig så resterne af konvolutten - i skraldet fra makulatoren.

»Jeg graver mig vej gennem skraldet og andre steder i jagten på de forsvundne penge, da hun pludselig råber op: 'Jeg har fundet dem'.

Hun holder makulatoren og hun siger: 'Jeg tror at pengene er her'.«

Stadig i lidt af en choktilstand gik de to voksne mennesker de mange, lange papirsstykker igennem. Til slut sagde Jackee til tv-stationen KSL-TV, at hun udbrød:

»Jeg tror at dette her vil blive en god historie at fortælle til et bryllup en skønne dag.«

Forældrene er sikre på, at den lille knægt puttede konvolutten i makulatoren, mens de ikke kiggede.

Han ved, hvordan den virker, for han har flere gange hjulpet Jackee med at ødelægge uønsket post eller vigtige dokumenter, de skulle af med.

Heldigvis har de stadig en chance for at få pengene tilbage. De skal bare sende en skadesanmeldelse og de ødelagte pengesedler til firmaet, der laver sedlerne for den amerikanske nationalbank.

»Jeg ringede til dem den næste morgen og han sagde: 'åh, vi kan måske hjælpe dig' og jeg blev lidt chokeret,« sagde Ben.

»Han fortalte mig, at jeg skulle pakke indholdet i små plastikposer, sende det til Washington DC. Efter et eller to år, ville jeg få mine penge tilbage.«

Når de engang får pengene retur, er det formentlig stadig forbudt for lille Leo at bare nærme sig makulatoren.

I Danmark kan man få ombyttet sine ødelagte penge ved sin bank, men det er en vurderingssag fra gang til gang, skriver Ole Mikkelsen, presserådgiver ved Danmarks Nationalbank, til B.T.