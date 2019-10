Det, der skulle have været et hyggeligt sommerminde på et firestjernet hotel, endte i stedet med et være alt andet end netop det for familien til toårige Allie Birchall fra Storbritannien.

Under to uger efter hjemkomsten fra Crystal Sunset Luxury Resort and Spa i Tyrkiet besluttede hendes familie at slukke den respirator, der holdt hende i live. Hun var blevet smittet med en E. Coli-bakterie.

Det skriver The Sun, der har talt med den lille piges mor, Katie Dawson.

Hun er ikke i tvivl om, at hendes datter blev syg af at være på det tyrkiske hotel, som familien havde booket sig ind på gennem rejseselskabet Jet2.

Hotellet var decideret 'ulækkert', fortæller hun og beskriver, at maden i buffeten sjældent var dækket til og ofte var lunken. Ligeledes fløj fugle frit omkring buffeten. Og ifølge hende kunne man også ved flere lejligheder se fæces flyde rundt i hotellets pool.

Efterladenskaber, som hotellets personale ifølge moderen blot fiskede op. Uden at gøre yderligere ud af at rense vandet.

Allie Birchall var da heller ikke den eneste, der blev syg. Resten af hendes familie oplevede maveonde i form af kramper og diarre.

Den toårige pige viste dog først tegn på sygdom fem dage efter hjemkomst til Atherton, Greater Manchester. Hendes mave gjorde ondt og krampede. Hun mistede sin appetit, fik diarre og blev sløv.

Efter flere undersøgelser stod det klart, at hun var syg af specifik type af såkaldt shigatoksin, der danner E. coli-bakterie. Sygdommen havde sat sig i hendes nyrrer, og hendes liv stod ikke til at redde.

1. august døde Allie Birchall, og der er nu igangsat en eftersøgning, der skal opklare, hvorfor den lille pige blev så syg.

»Der er et kæmpe hul i vores hjem og hjerter. Vi savner hende alle. Hun skulle ikke have mistet livet. Hun havde så meget mere at give,« fortæller Katie Dawson om familiens tab.

En talsmand fra Jet2 fortæller til The Sun, at rejseselskabet er meget berørt af den tragiske situation, men at det for nuværende ikke kan udtale sig yderligere på grund af efterforskningen.

Hotellet får også besøg af danske turister. Bl.a. har MixxTravel, Sunweb og DTF Travel hotellet på programmet.