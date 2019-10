Det kostede en to-årig dreng livet, at han i over tre dage sad fast i en brønd i den indiske delstat Tamil Nado.

Det står fast efter, at redningsfolk mandag fandt hans dekomposerede krop i brønden.

Drengen, Sujith Wilson, blev opdaget, da redningsfolkene lagde mærke til en slem lugt, der kom fra den 180 meter dybe brønd.

Det skriver The New Indian Express.

»Vi fandt en meget slem lugt, der kom fra brønden omkring 21.30,« sagde J. Radhakrishnan fra delstatsregeringen.

»Det blev bekræftet, at Sujith ikke er levende mere. Vi fandt hans krop, og den var gået meget i opløsning.«

Det gik galt for Sujith Wilsom fredag, hvor han var i gang med at lege med sine fætre. Det skriver New York Post,

I første omgang sad han fast ni meter fra toppen, men han gled langsomt længere og længere ned i brønden, formentlig til en dybde på 30 meter.