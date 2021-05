Hos Mensa har de fået et nyt medlem, der samtidig med indmeldelsen har slået en slags rekord.

For med sine kun to år og en usædvanlig høj IQ på 146, har Kashe Quest formået at blive det yngste amerikanske Mensa-medlem nogensinde – en organisation for folk med virkelig høj intelligens. Det skriver CNN.

Det er på baggrund af, at 2-årige Kashe Quest allerede kan langt mere end de fleste på hendes alder.

Hun kan nemlig hele det periodiske system i hovedet, identificere alle 50 amerikanske stater og gennemskue avancerede mønstre. Og så er hun ved at lære spansk ved siden af modersmålet engelsk.

At Kashe Quest kan nogle avancerede ting af sin alder, blev først bemærket af forældrene og sidenhen af hendes egen læge.

»Ved 18 måneders-tjekket fortalte jeg lægen, hvor Kashe var i forhold til tal, former og farver, og her ville jeg have hendes besyv med, og hun (lægen, red.) sagde, det var fantastisk. Noget, der var værd at se nærmere på,« siger Sukhjit Quest, den 2-årige piges mor, til CNN.

Herefter blev den lille piges IQ testet ved en psykolog og scorede hele 146 point.

En score på 116 er over gennemsnittet. 130 eller højere betyder, at man har en høj IQ. Men hvis du scorer omkring 132 eller derover, kan du blive medlem af Mensa. Hvilket kun gælder de få, men nu også 2-årige Kashe Quest.

På Mensas hjemmeside står der desuden, at det yngste medlem nogensinde har været to år og fire måneder ved indmeldelsen. Om Kashe Quest har slået den rekord, melder historien ikke.