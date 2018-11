Lave temperaturer og stærke vinde er årsag til, at 190 skildpadder er frosset ihjel i det nordøstlige USA.

Omkring 190 migrerende havskildpadder er fundet frosset ihjel ud for halvøen Cape Cod i det nordøstlige USA.

Ifølge naturfredningsforeningen Mass Audubon skyldes det et ekstraordinært vejrsystem med voldsomme vinde, lave temperaturer og højvande.

Det fortæller foreningens direktør, Bob Prescott, til NBC News.

- Mange af skildpadderne blev fundet frosset ihjel, mens de stadig befandt sig i vandet, siger han.

Det voldsomme vejrsystem gjorde havskildpadderne "uarbejdsdygtige", tilføjer han.

Foreningen Mass Audubon har i denne sæson alene fundet over 400 døde havskildpadder.

Det skyldes ifølge forskere, at timingen for skildpaddernes vandring har ændret sig, hvorved risikoen for, at de fryser ihjel, er øget.

Tilbage i 1990'erne plejede havskildpadderne at ankomme til Cape Cod-området i oktober. Nu går de først i land i november, hvor vandet er væsentligt koldere.

/ritzau/