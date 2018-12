Med et dødstal på knap 20.000 er 2018 det år, hvor der er dræbt færrest under Syriens borgerkrig.

2018 er det år, hvor der er blevet dræbt færrest mennesker under den otte år lange borgerkrig i Syrien.

Det er sket, samtidig med at præsident Bashar al-Assads regeringshær har fået kontrol med stadig mere territorium i Syrien.

Men selv om dødstallet er faldet, er der stadig mange dødsofre for krigen.

19.666 mennesker blev dræbt i 2018, siger observatørgruppen Syrisk Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af meddelere følger udviklingen i konflikten.

Krigen brød ud i 2011.

I 2017 blev flere end 33.000 mennesker dræbt under borgerkrigen, hvor der er væbnede konflikter mellem mange forskellige grupperinger, herunder militante sunnimuslimer, militante shiamuslimer, kurdere og regeringshæren.

Adskillige lande, blandt dem USA, Rusland, Iran og Tyrkiet, er også viklet ind i krigen.

Det hidtil blodigste år under borgerkrigen var i 2014, da den militante sunnimuslimske gruppe Islamisk Stat (IS) udråbte sit selverklærede kalifat i dele af Syrien og dele af Irak.

I det år blev 76.000 mennesker dræbt.

Blandt ofrene i 2018 har der været 6349 civile, herunder 1437 børn, siger Rami Abdel Rahman, leder af observatørgruppen.

- De fleste af dødsofrene for i år døde i årets første halvdel, da regimet og Rusland bombede oppositionsområder i et Østlige Ghouta, siger Abdel Rahman.

- De fleste af dem, der døde i anden halvdel af året, blev dræbt under den internationale koalitions luftangreb, tilføjer han.

Siden krigen begyndte i marts 2011, er 368.920 mennesker blevet dræbt, viser observatørgruppens optællinger.

/ritzau/AFP