Et iransk skib blev søndag ved et uheld ramt af et iransk missil under øvelse i Omanbugten.

En missilulykke i Omanbugten har kostet mindst 19 sømænd livet.

Det oplyser det iranske militær i en udtalelse mandag. Meldingen kommer efter flere ubekræftede meldinger om en ulykke i området.

Der var tale om egenbeskydning, da et iransk missil ramte et iransk skib under en øvelse. Ud over de døde er mindst 15 personer blevet kvæstet i ulykken.

Omanbugten grænser op til Hormuzstrædet mellem Oman og Iran i Mellemøsten. Hormuzstrædet er et følsomt område, hvor omkring en femtedel af verdens olie bliver transporteret med skibe.

/ritzau/Reuters