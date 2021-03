Med 38 dræbte modstandere af militæret i Myanmar blev dagen i går den hidtil værste siden kuppet 1. februar. Det fik 19 politibetjente til at krydse grænsen til Indien – de vil ikke støtte militæret længere.

Politibetjentene gik over grænsen ved byerne Champhai og Serchhip i den nordøstlige indiske delstat Mizoram. Der vil de søge asyl, fordi de vil ikke være med til at udføre de ordrer, som militæret udsteder. Det skriver Reuters.

Det oplyser en indisk politimand torsdag, uden at opgive sit navn på grund af situationen.

»Alle mændene er lavtrangerende politimænd, og de kom uden deres våben,« sagde manden. »Vi forventer at der vil komme flere.«.

Politiet løber mod nogle demonstranter i Yangon 3. marts 2021. Foto: STR / AFP Vis mere Politiet løber mod nogle demonstranter i Yangon 3. marts 2021. Foto: STR / AFP

Flere gange har der på de sociale medier været beretninger om, at politiet stillede sig på demonstranternes plads. Men det er første gang, at der meldes om afhoppere til Indien på grund af Myanmars hærs optræden siden kuppet.

Tre af de 19 mænd kom onsdag eftermiddag over grænsen nær byen North Vanlaiphai i distriktet Serchhip. De fik straks hjælp af de lokale myndigheder, som blandt andet undersøgte deres helbredstilstand, for eksempel om de var smittet ved coronavirus. Det oplyser en politimand i Mizoram.

»De fortalte, at de fik instrukser fra militæret, og dem kunne de ikke adlyde, så de er løbet bort,« oplyser politimanden Stephen Lalrinawma til nyhedsbureauet Reuters.

»De søger asyl på grund af militærets rolle i Myanmar,« sagde han.

Politiet stiller sig op ud for en politibus. Foto: STR / AFP Vis mere Politiet stiller sig op ud for en politibus. Foto: STR / AFP

Indien deler grænse på 1.643 kilometer med Myanmar. Mindst 50 mennesker har mistet livet under protesterne mod militærkuppet.

Kuppet kom, efter at hæren påstod, at der var sket grove fejl under parlamentsvalget i november 2020. Det valg resulterede ellers i et jordskredssejr til det parti, der ledes af Aung San Suu Kyi.

Der er i forvejen masser af flygtninge fra Myanmar i Indien. Blandt andet er rohingyaer flygtet fra forfølgelsen i det tidligere Burma.