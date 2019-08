Mexicansk politi gjorde det makabre fund i delstat, der er plaget af rivaliserende narkokarteller.

Mexicansk politi har sent torsdag fundet ni lig hængende fra en vejbro og yderligere ti lig på en nærliggende vej i delstaten Michoacán.

Ved siden af ligene hang et banner, hvorpå det berygtede narkokartel Jalisco truer et rivaliserende kartel. Det skriver nyhedsbureauet AP.

De i alt 19 lig får den offentlige anklagemyndighed i regionen til at slå alarm om en mulig optrapning i den interne kamp mellem rivaliserende narkokarteller i Michoacán, der ligger vest for hovedstaden Mexico City.

Massemordet vækker mindelser om lignende hændelser fra årene 2006 til 2012, hvor krigen mellem narkokartellerne var på sit højeste, skriver nyhedsbureauet Reuters.

To a ligene var blevet hængt ved halsen fra vejbroen, halvdelen af ligene var nøgne, og et af ofrene var en kvinde, forklarede delstatens justitsminister, Adrian Lopéz Solis, ved et pressemøde torsdag aften.

Ligene på den nærliggende vej, der fører ind til byen Uruapan, var blevet skudt.

Teksten på banneret var ikke fuldt læseligt, skriver flere nyhedsbureauer, men det læsbare opfordrede til vold mod det såkaldte Viagras-kartel. Banneret var underskrevet af det notorisk voldelige Jalisco-kartel.

- Denne form for offentlig, teatralsk vold, hvor du ikke bare dræber, men du praler med drab, er ment som en trussel mod rivaler og et budskab til myndighederne, udtaler sikkerhedspolitisk analytiker Alejandro Hope til AP.

- Den form for ustraffet kynisme er på fremmarch i Michoacán, tilføjer han.

I maj oplevede delstaten flere gange episoder, hvor kartelmedlemmer kørte gennem byer i delstaten på ladvogne og affyrede skud mod politibiler og betjente.

Uruapan, hvor de 19 lig blev fundet torsdag, er byen, hvor Mexicos narkokrig for alvor startede i 2006.

De efterfølgende otte år var særligt Michoacán præget af vold, indtil delstatsmyndighederne sammen med selvbestaltede vagtværn bestående af almindelige borgere fik presset flere karteller ud.

I de første seks måneder af 2019 har antallet af dræbte i Mexico slået rekord.

Ifølge officielle tal fra de mexicanske myndigheder blev 14.603 mennesker dræbt mellem januar og juni.

Der er dermed tale om det drabeligste halvår i Mexicos historie. I 2018 blev den nuværende rekord sat med hele 29.111 dræbte.

/ritzau/