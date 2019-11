En lastbil med omkring 40 personer om bord styrtede bagvendt ned i en dyb kløft i Filippinerne.

19 personer er blevet dræbt efter et voldsomt trafikulykke i det nordlige Filippinerne.

Det oplyser det lokale politi natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Yderligere 22 personer er kommet alvorligt til skade. De er uden for livsfare.

Ulykken skete, da en lastbilchauffør mistede kontrollen over sit køretøj og styrtede bagvendt ned i en 20 meter dyb kløft.

Der var omkring 40 personer om bord på lastbilen, heraf var langt de fleste landmænd. Derudover var lastbilen læsset med talrige sække med ris.

- Lastbilen faldt ned med bagenden først, og passagererne blev mast, siger den lokale politibetjent Manuel Canipas.

Vægten fra rissækkene kan have gjort styrtet værre, da sækkene kan have mast flere af ofrene, tilføjer han.

Politiets indledende undersøgelser viser, at der kan have været problemer med enten lastbilens motor eller bremser.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er ulykken sket på en bjergvej i byen Conner i provinsen Apayao. Det er omkring 357 kilometer nord for hovedstaden Manila.

Da ulykken skete, var landmændene på vej hjem efter at have hentet deres økonomiske tilskud fra myndighederne i en nærliggende provinsby.

De dræbte er i blevet fjernet fra ulykkesstedet i løbet af natten, mens de kvæstede er blevet hastet til hospitalet. Herunder lastbilchaufføren.

Ulykken er sket på en højtidelig dag i Filippinerne, hvor mange lokale besøger landets kirkegårde for at vise deres respekt for de døde.

Dødelige trafikulykker er ikke sjældne i Filippinerne. Dårligt vedligeholdte veje er en af årsagerne, skriver AFP.

Filippinerne har desuden været ramt af flere kraftige jordskælv den seneste uge.

Torsdag blev mindst fem personer dræbt, og flere bygninger fik store skader, da et jordskælv på en beregnet størrelse på 6,5 ramte landet.

Blot to dage forinden havde et andet kraftigt jordskælv dræbt otte personer i samme område.

/ritzau/