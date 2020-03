Mindst 19 mennesker har mistet livet, efter at to tornadoer tirsdag har ødelagt mindst 40 bygninger i den amerikanske delstat Tennessee. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En af tornadoerne har ramte storbyen Nashville, hvor boliger, skoler, restauranter og andre bygninger blev jævnet med jorden.

Dødstallet blev først opgivet til otte, men de lokale myndigheder har ifølge Reuters opjusteret tallet til 19.

'En række alvorlige storme har passeret Tennessee og har givet kraftige skader til bygninger, veje, broer og forretninger,' skrev Tennessee Emergency Management Agency tidligere tirsdag ifølge AFP.

Nashvilles borgmester, John Cooper, skriver på det sociale medie Twitter:

'Nashville lider, og vores lokalsamfund er blevet ødelagt. Mit hjerte går ud til dem, det har mistet elskede.'

'Husk at give en hjælpende hånd til en nabo i nød og lad os finde sammen igen. Sammen vil vi komme igennem dette og komme ud stærkere.'

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har også kommenteret på situationen.

Billy Wallace krammer sin far Bill efter en tornado har smadret Bill's nabolag i Mt. Juliet, Tennessee i USA. Foto: THE TENNESSEAN Vis mere Billy Wallace krammer sin far Bill efter en tornado har smadret Bill's nabolag i Mt. Juliet, Tennessee i USA. Foto: THE TENNESSEAN

'Bønner for alle dem, der er ramt af ødelæggende tornadoer i Tennessee. Vi vil fortsætte med at monitorere udviklingen. Regeringen er med jer hele vejen igennem denne svære tid,' skriver han på Twitter.

Tennessee er en af de stater, der tirsdag skal stemme om, hvem de helst ser som demokraternes præsidentkandidat til efteråret.

Ifølge nyhedsstationen NBC bliver der arbejdet hårdt for, at valghandlingen kan gennemføres trods tornadoerne.

Opdateres...

/ritzau/AFP