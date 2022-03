Mindst 19 børn og en ansat blev kørt på hospitalet med skader.

Det skete, efter at en bil kørte direkte ind i en daginstitution i Anderson, Californien, torsdag eftermiddag, oplyser politiet i delstaten.

Hospitalets talspersoner fortalte til USA News Today, at mindst to børn blev indlagt på den pædiatriske intensivafdeling – intensivafdelingen for børn.

Et af de sårede børn var fanget under køretøjet, oplyser politiet.

Køretøjet ramte ifølge politiet bygningen omkring klokken 14.30 lokal tid – 23.30 dansk tid.

Efterforskere fra politiet oplyste kort efter, at bilen kørte ind i børnehavens hovedområde, hvor børnene var samlet.

Føreren af ​​bilen var en lokal kvinde, og myndighederne fastslog, at hun ikke var påvirket af stoffer eller alkohol.

Årsagen til ulykken blev stadig efterforsket torsdag aften.

Politi erklærede ulykken for en »masseulykkeshændelse« på grund af det potentielle antal tilskadekomne i dagplejen.