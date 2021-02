En teenager kæmper for sit liv, efter at hun blev skudt under tiltagende protester i Myanmar.

En 19-årig kvinde, der egentlig skulle have fejret sin 20-års fødselsdag torsdag, svæver i stedet mellem liv og død på et hospital i Myanmar.

Teenageren ved navn Mya Thwate Thwate Kaing blev tirsdag skudt under omfattende demonstrationer i det sydøstasiatiske land.

Protesterne er taget til dag for dag, siden den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi mandag i sidste uge blev væltet og anholdt ved et militærkup.

Den sårede kvinde deltog i protester i hovedstaden Naypyidaw.

- Det lå i hendes natur. Hun ville afsted, og jeg kunne ikke stoppe hende, siger hendes bror Ye Htut Aung til nyhedsbureauet Reuters.

Kvindens familie støtter protesterne, men havde alligevel opfordret hende til at holde sig væk fra de i stigende grad voldelige protester.

- Hvad gør du, hvis de begynder at skyde?, havde broren spurgt sin søster.

- Det gør de ikke. Det er o.k. Og hvis de gør, så klarer jeg mig, svarede hun ifølge broren.

Myanmars militær overtog magten i landet mandag i sidste uge. Samtidig blev den hidtidige leder, Aung San Suu Kyi, anholdt sammen med en række andre medlemmer fra hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

I de efterfølgende dage var der relativt fredelige protester på gaden, men de er taget til i styrke de seneste dage.

19-årige Mya Thwate Thwate Kaing var iført en rød t-shirt - som farven på NLD-partiet - og hjelm, da hun var til stede i hovedstadens gader.

Hun blev først ramt af stråler fra en vandkanon, inden hun blev ramt i hovedet af skud på flugt fra militærstyrkerne.

- I begyndelsen troede jeg ikke, at hun var blevet skudt. Jeg troede, hun var besvimet, fordi hun var sur, lyder det fra søsteren Mya Tha Toe Nwe, der også var til stede ved demonstrationerne.

Lægerne spår ikke Mya Thwate Thwate Kaing mange chancer for at overleve.

/ritzau/Reuters