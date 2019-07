Hvad med et lille glas med brugt badevand til den nette sum af 200 kroner?

Det lyder skørt, men så vent, til du hører det næste. Badevands-glassene er udsolgt.

Og hvordan kan det så lade sig gøre? Jo, nu skal du høre.

19-årige Mary-Belle Kirschner fra England har solgt sit brugte badevand via sin meget populære Instagram-profil, hvor hun går under navnet Belle Delphine.

Her har hun knap 4,3 millioner følgere i et univers, hvor hun poster udfordrende billeder i et manga-agtigt univers.

Meget afklædt og med hårfarver, der svinger fra pink til tyrkis, har det lykkedes den 19-årige kvinde at skabe sig en enorm følgerskare.

Billedet, hvor hun annoncerer, at hun vil sælge sit brugte badevand har i skrivende stund høstet lidt over 563.000 likes.

Det gør hun i et opslag, hvor hun henvender sig direkte til sine følgere, som hun kalder ‘gamer boys’. Hun har selv fået kælenavnet ‘gamer girl’.

Vis dette opslag på Instagram i am now selling my BATH WATER for all you THIRSTY gamer boys check out my new shop where im selling stuff for you!! www.belledelphinestore.com Et opslag delt af Belle 19 (@belle.delphine) den 1. Jul, 2019 kl. 3.11 PDT

The Guardian har snakket med Belle Delphine, som fortæller, at hun føler sig heldig over at have skabt en sådan en stor platform.

»Jeg er heldig. Jeg kan lave skøre ting og se verdens reaktion på det, og det er der helt sikkert stor fornøjelse ved, også selvom det af og til er lidt skræmmende,« siger hun til det britiske medie.

Efterfølgende har nogle af hendes følgere valgt at følge op på det skøre påfund og lagt videoer op af dem selv, hvor de drikker hendes badevand.

Belle Delphine fortæller til the Guardian, at hun har en notesbog ved sin seng, som hun skriver alle sine skøre idéer ned i. Hun afsløre dog ikke, hvad det næste påfund bliver.