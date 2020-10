19-årige Chad Dorrill spillede for sit universitets basketballhold og var i fremragende form.

Så da han blev testet positiv for coronavirus, forventede han at komme sig hurtigt. Sådan skulle det desværre ikke gå.

Mandag døde Chad Dorrill efter at have oplevet et meget sjældent – men frygteligt – symptom forårsaget af covid-19.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder New York Post og New York Times.

Virussen angreb Chad Dorrills hjerne, og familien kunne blot se til, mens han fik det værre og værre og til sidst bukkede under.

Det får nu den sørgende mor til at advare sine medborgere.

»Hvis det kan ske for en 19-årig med et supergodt helbred, som hverken ryger, bruger e-cigaretter eller tager stoffer, kan det ske for alle,« siger moren Susan Dorrill.

Det var hende, der anbefalede sønnen at tage hjem, gå i karantæne og blive testet for coronavirus, da han forrige måned blev syg. Chad blev testet positiv 7. september, men han så ud til at være kommet sig og vendte tilbage til onlinestudierne på Appalachian State University i den amerikanske stat North Carolina 10 dage senere. Så kom chokket.

Chad Dorrill fik alvorlige neurologiske lidelser, og lægerne fandt ud af, at virussen havde angrebet og skadet hans hjerne – og ikke lungerne, som ellers er det mest almindelige symptom blandt de hårdest ramte coronapatienter.

»Da han forsøgte at komme ud af sengen, virkede hans ben ikke. Min bror blev nødt til at bære ham hen til bilen og køre ham til akutafdelingen,« siger Chad Dorrills onkel David Dorill til New York Times.

Blot tre uger forinden havde han og Chad Dorrill løbetrænet sammen, og den 19-årige studerende, som spillede for sit universitets basketballhold Piedmont Pacers, kunne ifølge onklen løbe 10 kilometer uden antydningen af problemer.

Da lægerne opdagede, hvordan coronavirussen havde angrebet Chad Dorrills hjerne, var det for sent at redde hans liv.

De fortalte efterfølgende familien, at de symptomer, som slog deres søn ihjel, kun vil ramme omkring en af 10 millioner coronapatienter.

Det tragiske dødsfald får Chad Dorrills mor til at komme med endnu en opfordring til andre mennesker.

»Mens vores familie sørger over dette ufattelige tab, vil vi gerne minde folk om at bære mundbind og gå i karantæne, hvis du bliver testet positiv, selv om du ikke har symptomer. Du kan aldrig vide, om dem, du kommer i kontakt med, bliver ramt anderledes hårdt af denne virus,« siger hun.