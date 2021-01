En tragedie har tidligt i 2021 ramt New Zealand og landets borgere.

Ifølge det lokale politi Hamilton, i det nordlige New Zealand nær Auckland, er en kun 19-årig kvinde afgået ved døden. Efter alt at dømme er hun død af et højangreb.

Det skriver The Guardian og CNN.

Kvinden blev skadet, efter hun havde bevæget sig ud i bølgerne. Kort tid efter afgik hun ved døden.

Flere var til stede ved stranden og overværede angrebet, hvilket der efterfølgende bliver taget hånd om på bedst mulig måde.

»Vi forstår, at hendes død var ekstremt traumatisk for alle dem, der befandt sig ved Walhi Beach, og derfor tilbyder vi krisepsykolog til alle dem, der finder det nødvendigt,« lyder det fra politiet i en udtalelse.

Ifølge CNN hører det til sjældenhederne, at hajer dræber mennesker i New Zealand.

Der skete et tilbage i 2013, hvor en 40-årig mistede livet. Fem år senere blev en mand angrebet, men slap med livet i behold.

Tæt ved New Zealand, i Australien, sker hajangreb med dødelig udgang desværre oftere.

I 2020 mistede syv personer her livet på blot ti måneder. Det var det højeste antal siden 1934.