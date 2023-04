Lyt til artiklen

To dage før sin fødselsdag blev 16-årige Charley Bates sidste år stukket flere gange, mens flere af hans venner overværede det brutale overfald og forsøgte at redde hans liv.

En halv time senere, 31. juli 2022, trak Charley Bates vejret for sidste gang og døde af sine kvæstelser.

Det blev starten på en uhyggelig sag, som har optaget store dele af byen Radstock i det vestlige England, hvor drabet blev begået. I dag, tirsdag, fik sagen et punktum.

19-årig Joshua Delbono er blevet idømt livstid, hvor han skal afsone mindst 21 år bag tremmer, for drabet på Charley Bates, skriver BBC og Sky News.

Charley Bates. Foto: Family Handout. Vis mere Charley Bates. Foto: Family Handout.

Drabet skete på en parkeringsplads, hvor både Charley og Joshua opholdt sig med hver sin vennegruppe.

Undervejs opstod en konfrontation og Charley blev knivoverfaldet – og udsat for adskillige stik i brystet og på armene. Alle af Joshua Delbono.

I retssagen kom det frem, at den 19-årige drabsmand flygtede fra stedet, hvor han efterfølgende smed kniven i en nærliggende flod, brændte sit tøj for dernæst at gemme sig hos sin mor.

Og her blev han. Indtil moren seks timer senere ringede og meldte sin søn for drabet.

»Min søn har slået en ihjel. Han er her i mit hus, men jeg kan ikke lade ham gå nogle vegne. Han er lige her. Jeg har fortalt ham, at jeg er nødt til at gøre det her.«

I minutterne efter blev Joshua Delbono arresteret.

Det har han været siden – og undervejs har han ikke afvist, at det var ham, der påførte Charley Bates knivstikkene.

Delbono hævdede, at han beskyttede sine venner og handlede i selvforsvar. Det afviste retten pure.

»Charley havde hele sit liv foran sig. Men det blev kort på grund af Joshua Delbono,« har kriminalkommissær Mark Almond blandt andet udtalt.

Charley Bates blev begravet 2. september, der ville have været hans 17 års fødselsdag, hvor hans familie og hundredvis af venner var samlet.