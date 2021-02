Betjentene fandt Brandon Soules i skoven. Han var bagbundet med et bælte og kneblet med et tørklæde.

Den 19-årige mand fortalte, at han var blevet kidnappet af to mænd – men der gik ikke længe, inden politiet i den lille amerikanske by Coolidge begyndte at undre sig.

Med god grund. For efter en uge viste det sig, at den dramatiske historiske, som Brandon Soules havde serveret, var opfundet fra ende til anden.

»En omfattende efterforskning blev iværksat af betjente fra Coolidge Politi, og der blev fundet bevis for, at hans forklaring var opdigtet, og der havde ingen kidnapning eller overfald fundet sted,« som politiet skriver i et opslag på Facebook for at »komme med fakta og imødekomme de mange rygter, der har cirkuleret om hændelsen«.

For det viste sig, at Brandon Soules havde én særlig grund til at finde på historien.

Først spoler vi dog tiden tilbage til 10. februar, hvor teenageren kl. 17.25 blev fundet i et naturfyldt område i Coolidge, der ligger i Arizona.

Han fortalte, at han ikke bare var blevet kidnappet af de to mænd: Han var også blevet slået bevidstløs og var blevet kørt rundt i byen på jagt efter nogle store pengesummer, som hans far skulle have gemt flere steder.

Efterforskningen viste dog noget andet. Blandt var der på optagelser fra overvågningskameraer forskellige steder i byen intet spor af, at Brandon Soules skulle være blevet tvunget rundt af to mænd.

17. februar blev han så anholdt. Og den 19-årige gik hurtigt til bekendelse og fortalte, hvorfor han havde gjort det.

»Under afhøringen erkendte han, at han havde fundet på det hele for at slippe for at gå på arbejde,« som Coolidge Politi skriver på Facebook.

Brandon Soules er i stedet blevet tiltalt for at have afgivet falsk vidneforklaring, og ifølge ABC15 er han blevet fyret fra sit arbejde på grund af sagen.