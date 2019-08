En studerende fra universitetet i Cambridge i England er død, efter at hun faldt 1500 meter fra et lille fly, mens hun var på en studietur til Madagaskar.

Ifølge det lokale politi tvang hun flyets dør op, før hun selv sprang i døden.

Den 19-årige Alana Cutland faldt fra ned Cessna-flyet, mens det var over Madagaskar, der er en ø ud for det sydøstlige Afrika. Det skete omkring 10 minutter efter, at flyet var lettet.

Hun studerede biologi og kom fra Milton Keynes. Hun var taget på en selvkomponeret studietur, der oprindeligt skulle vare seks uger, da hun valgte at springe i døden efter bare lidt over en uge.

Alana Cutland med sit nyerhvervede kørekort i 2017. Foto: Facebook Vis mere Alana Cutland med sit nyerhvervede kørekort i 2017. Foto: Facebook

Politiet siger, at hun tvang den forreste dør op, mens piloten og en anden passager skrækslagne så til. Det skriver dailymail.

Det hævdes, at Alana og hendes forældre havde adskillige ophidsede diskussioner på telefonen i dagene før hendes død.

Det frygtes nu, at hendes krop aldrig bliver fundet. Det landede i et område fyldt med kødædende vilde dyr.

Alana var på vej tilbage fra en researchrejse til det afsidesliggende Anjajavy.

Hun havde selv finansieret studieturen til Madagaskar og var ikke på en rejse arrangeret af universitetet.

Alanas familie har bedt om fred efter dødsfaldet, men de udtaler:

»Vores datter Alana var en strålende, uafhængig ung kvinde, som var elsket og beundret af alle, som kendte hende.

Hun var altid så venlig og støttende over for sin familie og venner. Det resulterede i, at hun havde en meget speciel forbindelse med en række folk, hun mødte på sin vej.

Vi ved, at de vil savne hende meget.

Vi er knust over tabet af vores vidunderlige, smukke datter, som lyste op i ethvert rum, hun kom ind i, og fik folk til at smile bare ved at være der.'