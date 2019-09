En 19-årig amerikansk kvinde er død, efter at hun blev angrebet af en flok hunde.

Angrebet fandt sted 23. August i byen South Knoxville i den amerikanske stat Tennessee. Den 19-årige Adrienna O’Shea var på besøg i byen, da hun dagen forinden havde glemt sin pung i et hus i området.

Da den 19-årige forlod huset igen, blev hun angrebet af fem hunde fra naboejendommen.

Den anonyme ejer af huset, som Adrienna forlod inden angrebet, har fortalt, at hun hørte Adrienna skrige om hjælp, mens hundene var i gang med at flå i hende, skriver det lokale medie Knox News.

Hundene bed fast i Adrienna O’Shea, smed hende op i luften og forsøgte derefter at trække hende over mod et nærliggende skovområde.

De fem hunde beskrives som værende af racerne mastiff, pitbull, et rottweiler/labrador-kryds og to hunde af racen mastiff/labrador-krydsning.

Da politiet nåede frem, fandt de hende liggende bevidstløs, med bidemærker over hele kroppen. Alt hendes tøj var blevet flået af og hun var dækket af blod og dele fra et lille hegn, som hun var sprunget over i forsøget på at slippe væk fra de aggressive hunde.

Hundene var stadig til stede da politiet nåede frem, og den ene gik til angreb, hvilket resulterede i, at politiet måtte skyde den på stedet.

Ifølge hundenes ejere, et ægtepar og deres søn, gjorde hundene blot, hvad de var trænet til. Alligevel undrede det ejerne, at hundene kunne slippe ud af deres indhegning, som bestod af et elektrisk hegn, skriver det lokale medie.

De øvrige fire hunde blev indleveret på et nærliggende dyreinternat. Ifølge hundenes ejere er de alle fire blevet aflivet.

Adrienna O'Shea døde lørdag af skaderne fra angrebet efter 8 dage på et nærliggende hospital.

Myndighederne har ikke oplyst, om angrebet vil få et retsligt efterspil for ejerne, skriver mediet.