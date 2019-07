Mange unge bruger i disse måneder flere af deres timer på at tjene en ekstra sjat penge i ferien.

Men for Elias Kvernmo-Holmlimo blev et simpelt sommerjob til tilkaldevikar til en meget vild udbetaling.

Han skulle ellers bare tjene en lille pose penge ekstra, da han tog sommerjobbet som tilkaldevikar hos bo- og dagtilbudstjenesten på Lysgård i Verdal.

Her skulle han hjælpe beboerne med husarbejde og indkøb af varer.

Timelønnen var 158 norske kroner, og da Elias Kvernmo-Holmlimo kun havde tid til at arbejde fem dage i juni, så forventede han ikke den store løn.

Men det fik han. Det skriver VG.no

Da han tjekkede sin konto stod der, at han havde modtaget 808.000 norske kroner fra Verdal kommune. Det kunne han ikke fatte.

»Jeg må indrømme, at jeg studsede lidt over det. Jeg tænkte, at jeg måske havde læst forkert, at jeg havde overset et komma og egentlig fået for lidt.«

»Så jeg klikkede på timerne og så, at jeg stod til at have arbejdet 6.400 timer. Det er jo tæt på 300 døgn, så det kunne heller ikke passe. «

»Da jeg derudover så, at jeg skulle få udbetalt 808.000 kroner, mente jeg, at noget var galt,« siger han.

Han havde altså tjent over en million norske kroner før skat. Efter at have dobbelttjekket sin konto flere gange besluttede Elias Kvernmo-Holmlimo at skrive til sin chef.

Chefen spurgte ham, om han mente det seriøst. Det gjorde han altså.

»Vi fandt ud af, hvad fejlen var og fik det ordnet med det samme,« forklarer Per Anders Fosslund, der er chefen til Elias Kvernmo-Holmlimo.

Derfor forsvinder det store beløb snart fra Elias Kvernmo-Holmlimos konto.

Indtil det sker, har han sat pengene ind på sin opsparingskonto, så han ikke får brugt pengene.

»Jeg forventer, at pengene til sidst vil forsvinde.«