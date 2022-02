Da isen pludselig rev sig løs, var der ingen vej tilbage.

»Isen på de store søer kan være uforudsigelig og forholdene han hurtigt ændre sig,« som Jeremiah Schiessel fra den amerikanske kystvagt advarer.

For søndag blev 18 personer fanget på en kæmpe isflage på USAs fjerdestørste sø, Lake Erie. Det skriver flere medier.

Her kan du se området ved Lake Erie før og efter, at isen brød løs:

Henter før-efter billede...

De var alle på enten ATV'ere eller snescootere taget ud i området ved Catawba Island i den sydvestlige del af søen, og de befandt sig ude på isen, da den rev sig løs og gjorde turen tilbage til fastlandet umulig.

Derfor slog de alarm, og kystvagten rykkede øjeblikkeligt ud.

Alle blev igen reddet ind på land – men dog uden deres køretøjer.

11 blev reddet via kystvagtens helikopter og en såkaldt sumpbåd, mens de sidste syv blev reddet af en privatperson, der også med en sumpbåd fik de nødstedte personer i sikkerhed.

Her ses nogle af de 18 personer, der blev fanget på isen. Vis mere Her ses nogle af de 18 personer, der blev fanget på isen.

Ingen af personerne havde brug for medicinsk hjælp efterfølgende.

»Der er ikke noget, der hedder sikker is, men folk kan gøre noget for at minimere risikoen,« siger Jeremiah Schiessel fra den amerikanske kystvagt:

»Husk altid at fortæl, hvor du tager hen, og hvornår du forventer at være tilbage.«

Ifølge CNN havde den amerikanske udgave af DMI, The National Weather Service, forinden advaret om, at en kraftig vind gjorde forholdene på søen farlige:

'Vi opfordrer til, at man holder sig væk fra isen på Lake Erie, da isen kan drive væk fra kysten,« lød det.