Den lille pige sidder og spiser et stykke brød på en pude. Indhyllet i et tæppe.

Sandsynligvis uvidende om, hvor heldig hun selv er – og hvilken tragedie, der har ramt hendes familie.

Billederne er fra den syriske by Azaz, som ligger tæt på grænsen til Tyrkiet, og blev taget mandag. Få timer forinden blev videoen, du kan se herover, optaget.

Her blev den blot 18 måneder gamle Raghad Ismail reddet ud af murbrokkerne, efter at det voldsomme jordskælv – som ramte det sydlige Tyrkiet og det nordlige Syrien natten til mandag – havde jævnet den etageejendom, hun og familien boede i, med jorden.

Raghad Ismail sidder her på sin onkels skød. Størstedelen af hendes familie omkom i jordskælvet. Foto: Mahmoud Hassano/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Raghad Ismail sidder her på sin onkels skød. Størstedelen af hendes familie omkom i jordskælvet. Foto: Mahmoud Hassano/Reuters/Ritzau Scanpix

En redningsarbejder ses løbe væk med den lille pige i armene.

Men langtfra alle var lige så heldige som hende. Heller ikke i Raghad Ismails egen familie.

»Der er frygt for, at faren har brækket ryggen, men hans lille datter har det fint. Hans gravide kone, hans fem år gamle datter og hans fire år gamle søn er alle blevet dræbt,« siger onklen ved navn Abu Hussam til Reuters.

Han passer nu på den lille pige, som har mistet både sin mor og sine søskende.

Myndighederne i de oprørskontrollerede områder i Syrien frygter en 'drastisk' stigning i dødstallet. Raghad Ismail og hendes familie boede i en af de byer, oprørerne kontrollerer. Foto: MAHMOUD HASSANO Vis mere Myndighederne i de oprørskontrollerede områder i Syrien frygter en 'drastisk' stigning i dødstallet. Raghad Ismail og hendes familie boede i en af de byer, oprørerne kontrollerer. Foto: MAHMOUD HASSANO

Raghad Ismail stammer fra byen Morek i det centrale Syrien, men flygtede til Azaz under den blodige og foreløbigt 11 år lange borgerkrig i landet.

Azaz er kontrolleret af oprørsstyrker, som er i opposition til landets præsident, Bashar al-Assad.

Over 5.000 er i skrivende stund bekræftet dræbt efter de to voldsomme jordskælv, som fik tusinder af bygninger til at styrte sammen mandag – mens mange lå og sov.

Myndighederne i de oprørskontrollerede områder i Syrien advarer om, at dødstallet ventes at stige 'drastisk'.

Du kan følge udviklingen i vores liveblog, som du finder lige HER.