18 bevæbnede islamister er dræbt i angreb på politistation i Burkina Faso. FN advarer om humanitær krise.

18 militante islamister blev onsdag dræbt i Burkina Faso, da de forsøgte at storme en politibase i den nordlige del af landet, hvor sikkerhedsstyrker har haft svært ved at slå et ulmende oprør fra jihadister ned.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En politibetjent mistede livet, mens syv andre blev såret, oplyser myndighederne i en meddelelse.

- Jihadisterne blev slået tilbage takket være et hurtig modsvar, skriver politiet.

Motorcykler, våben og gps-udstyr tilhørende de dræbte jihadister blev efterfølgende indsamlet fra stedet.

I sidste uge meddelte Burkina Fasos hær, at den havde dræbt 32 "terrorister" i to separate aktioner i den nordlige del af landet.

Landets sikkerhedsstyrker er ifølge AFP underforsynet med udstyr og desuden dårligt uddannet, hvilket gør det svært at få nedkæmpet krigeriske grupper med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Gennem 2019 er de bevæbnede angreb taget til, og tusindvis af mennesker er drevet på flugt.

FN's Fødevareprogram (WFP) udsendte tidligere denne uge et nødråb.

- En dramatisk humanitær krise udspiller sig i Burkina Faso , som påvirker millioner af liv. Næsten en halv million mennesker er blevet tvunget på flugt fra deres hjem, og en tredjedel af landet er nu en konfliktzone, siger David Beasley, der er leder af WFP, i en pressemeddelelse.

Ifølge WFP oversteg antallet af angreb i første halvår 2019 det samlede antal angreb i 2018, mens antallet af rapporterede civile ofre er fire gange så stort som i 2018.

Ud over den udbredte vold er Burkina Faso og omkringliggende lande også plaget af langvarige klimaforandringer ifølge WFP.

- Vores kolleger på stedet ser nu en grad af underernæring, der ligger langt over den kritiske grænse - det betyder, at små børn og nybagte mødre er tæt på afgrunden, siger David Beasley.

