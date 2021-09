En grufuld historie har set sit lys i England.

The Guardian har gennemgået en ny rapport fra Ombudsmanden, der redegør for, hvad der skete, da en kun 18-årig indsat i privatfængslet Bronzefield fødte og mistede sin baby i sin fængselscelle uden på noget tidspunkt at få hjælp af vagterne.

Kvinden, som for første gang sad varetægtsfængslet, sigtet for røveri, gik i fødsel om aftenen 26. september 2019.

Rapporten fortæller, at hun tre gange trykkede på knappen i cellen, der tilkalder vagterne. Alle gange forgæves.

Klokken 23 var hun i så voldsomme smerter, at hun ikke længere kunne trykke på knappen, og til sidst besvimede hun.

Da hun vågnede, havde hun født en pige, der ikke trak vejret.

Moren bed selv navlestrengen over og forsøgte at tørre blodet i cellen op, før hun kravlede tilbage i sengen.

Selvom vagterne i løbet af natten kiggede flere gange ind i cellen, blev det døde spædbarn først opdaget, da to andre indsatte slog alarm.

»Vi beklager dybt, at dette skete, og vores tanker har hele tiden været hos familien. Vi tager denne sag ekstremt alvorligt og er forpligtet til at yde den bedst mulige pleje.« Vicky Robinson, leder Bronzefield fængsel

En sygeplejerske blev tilkaldt, men det var for sent at genoplive barnet.

Ovenpå opdagelsen blev privatfængslet medarbejdere tilbudt krisehjælp. Men det gjorde den unge indsatte, der netop havde mistet sit nyfødte barn, ikke.

»'Ms. A' modtog ikke den rutinemæssige krisehjælp, der normalt ville blive ydet', står der i rapporten.

Grunden til dette skulle skyldes den umiddelbare forvirring efter opdagelsen af det døde spædbarn, hvor politiet blev involveret, og der endnu ikke var forståelse for, hvilket rolle fængslet og dets personale spillede i forløbet.

Rapporten fastslår også, at fængslet, før den tragiske hændelse, anså den unge kvinde for at have en 'dårlig attitude', fordi hun nægtede plejede af frygt for, at babyen ville blive taget fra hende.

Til en sygeplejerske fortalte kvinden, at hun ville tage sit eget liv, hvis babyen blev taget fra hende, men på trods af dette øgede fængslet ikke overvågningen af kvinden.

Ifølge lederen af Bronzefield privatfængsel, Vicky Robinson, har fængslet arbejdet på at implementere en række anbefalinger fra ombudsmanden.

Hun bekræfter også, at der er foretaget en intern undersøgelse og 'taget passende skridt med personalet'.

Ifølge Guardian skulle de medarbejdere, der ignorerede den 18-årige kvindes opkald fra cellen, dog fortsat arbejde i fængslet.