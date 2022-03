Midt i krigens rædsler og uendelige meldinger om døde, sårede og ubegribelige ødelæggelser, er der også små solstrålehistorier ind i mellem.

En af dem står den unge norske kranfører Emil Grendal Rolland for.

Torsdag var han på job i Tromsø i det nordlige Norge og skulle laste en trailer på havnen, da han pludselig blev vidne til en anden side af den russiske folkesjæl, end den, der udspiller sig i Ukraine i disse dage.

Den unge nordmand mødte nemlig en russisk fisker, som stak en kuvert i hånden på ham.

Kranfører Emil Grendal Rolland fikk en konvolutt med 5.000 kroner fra russiske fiskere, med beskjed om at det skulle gis videre til Ukraina. https://t.co/IGDFbNHN1R — iTromsø (@iTromso) March 4, 2022

»Jeg skulle laste en trailer, og idet jeg skulle køre derfra, kom en fra det russiske mandskab hen til mig og overleverede en konvolut,« fortæller han til det lokale medie, iTromsø.

Der var tale om en hjemmelavet kuvert, som var sat sammen med hæfteklammer.

På forsiden stod med håndskrift: »Human help for the Ukraine.«

Inden i lå 5.000 norske kroner i 500-kroner sedler.

Emil Grendal Rolland (18) skulle levere utstyr til en russisk fiskeflåte. Så skjedde det noe uventet.https://t.co/Bwxlaw6FER — Dagbladet (@dagbladet) March 4, 2022

Den russiske fisker kunne ikke meget engelsk, men det lykkedes ham at få kommunikeret, at han ønskede, at den unge nordmand skulle sørge for at få pengene sendt videre til en nødhjælpsorganisation.

Efter at have drøftet sagen med sine kolleger og chef på transportcentralen blev det besluttet, at pengene skulle sendes videre til norsk Røde Kors.

Daglig leder på transportcentralen, Bård Ovesen, hæfter sig ved, at 5000 kroner er rigtig mange penge for en russisk fisker.

»Og det giver de væk til en vildt fremmed, ung kranfører, som har hjulpet med med at få garnet ombord i båden,« siger han.

I Norge står sangeren Jardar Johansen spidsen for en Røde Kors-indsamling til fordel for Ukraine.

»Jeg tør ikke engang tænke på, hvor mange penge 5000 kroner er for en russisk fisker. Det er en stor gave, en hjertegave fra russiske fiskere, som på grund af, at de arbejder her, får begge sider af informationsstrømmen. Måske har de dårlig samvittighed på vegne af den russiske regering? Måske har de ondt i hjertet og tænkt: 'Hvad kan vi gøre?'«