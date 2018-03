En 18-årig pige fra Indien døde i fredags, efter hendes telefon sprang i luften og tilsyneladende gav hende stød under opladning.



Det skriver flere medier blandt andet The Times of India og Daily Mail.

Pigen ved navn Uma Oram talte ifølge hendes storebror Durga Oram i telefon med et familiemedlem, da den forfærdelige ulykke indtraf.



Umiddelbart ser det ud til, at telefonen er eksploderet og har givet den unge pige brandsår på hånd, bryst og ben. Men ifølge lægerne er de ikke voldsomme nok til at kunne have dræbt hende, derfor formoder de, at hun under ulykken også fik stød.

Broderen fandt Uma Oram

Uma Oram var desværre alene hjemme, da hun blev dræbt, og det var derfor først, da broderen kom hjem, at hun blev fundet med en halv-brændt telefon i hånden:



»Mine forældre og jeg var på arbejde på et nærliggende teglværk, og Uma var alene. Da jeg kom hjem, så jeg hende på gulvet,« fortæller Durga Oram til The Times of India.



Derefter skyndte han sig at ringe efter en ambulance, som kørte søsteren til hospitalet, hvor hun blev erklæret død.

Hospitalet vil foretage en obduktion for at finde ud af den præcise dødsårsag.

»Vi er meget kede af det…«

Det var ikke kun telefonen, men også opladeren og stikkontakten, som smeltede i ulykken.

Telefonen ser ved første øjekast ud til at være en Nokia af modellen 5233, men det er ikke blevet bekræftet endnu.



Ekstra Bladet har talt med Nokias kommunikationsmanager Reija Sihlman for at få en udtalelse omkring sagen. Til mediet siger han:



»Vi er meget kede af det i forbindelse med den ulykke, der fandt sted i Indien i fredags, hvor en ung kvinde var involveret. Og vi sender vores dybeste sympatier til hendes familie. De lokale myndigheder er netop nu ved at efterforske grunden til ulykken, og vi vil komme med en yderligere udtale, når vi ved mere omkring, hvad efterforskningen har fundet frem til.«