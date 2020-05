En 18-årig mand er blevet idømt en forvaringsdom på 13 år for knivdrabet på en norsk teenagepige i oktober 2018.

Teenagepigen Laura Iris Haugen var 16 år, da den dengang 17-årige mand cyklede hjem til hende med en kniv.

Ifølge Dagladet og TV 2 Norge skal gerningsmanden afsone minimum otte år af straffen.

Derudover skal han betale en erstatning på 850.000 norske kroner til Laura Iris Haugens efterladte.

Den dengang 17-årige gerningsmand blev morder, da han 31. oktober for lidt over halvandet år siden kørte hjem til Laura Iris Haugen i den norske by Vinstra.

De to gik på samme skole.

Gerningsmanden ventede uden for hendes hus, til hun kom hjem, hvorefter han ringede på med kniven i hånden.

Han nåede at stikke den norske teenagepige 20 gange, før en nabo forsøgte at komme hende til undsætning.

Naboen, der dengang var i 50'erne, blev også stukket med kniven, men slap – i modsætning til Laura Iris Haugen – væk med livet i behold.

Laura Iris Haugens mor og bror kom hjem, mens naboen forsøgte at hjælpe, men teenagepigen døde på stedet af de mange knivstik.

Familien til den dræbte har tidligere udtalt, at de håbede på, at gerningsmanden ville få den hårdest mulige straf.

Gerningsmanden og Laura Iris Haugen havde ikke nogen relation inden drabet, ud over at de voksede op samme sted og gik på samme ungdomsskole, men det har tidligere været fremme, at han var 'fascineret' af hende.