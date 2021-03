Natten til tirsdag blev den 18-årige svenske kvinde Elin meldt savnet.

Nu efterforskes hendes forsvinden som en mordsag – en ung mand er anholdt.

Det skriver Aftonbladet.

Den 18-årige havde besøgt en ven i den nordskånske by Höör og gik derfra ved 02-tiden natten til tirsdag.

Men hun kom aldrig hjem.

Derfor blev der slået alarm, og en stor eftersøgning med deltagelse af blandt andet helikopter og hundepatruljer blev sat i værk.

Tidligere onsdag forlød det i Aftonbladet, at Elin var fundet død, men nu oplyser politiet til det svenske medie, at hun ikke er fundet, og at eftersøgningen stadig pågår.

I første omgang blev Elins forsvinden efterforsket som en kidnapningssag, men det er nu ændret til en drabssag.

En ung mand er anholdt og mistænkt for mord.

Hvad der ledte politiet på sporet af den unge mand, og hvorfor han er mistænkt i sagen, oplyses ikke på nuværende tidspunkt.

Politiet ønsker over for Aftonbladet ikke at oplyse, om den anholdte kendte den 18-årige, som nu er fundet død, i forvejen.