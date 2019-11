En blot 18-årig dyrepasser blev tilbage i 2017 dræbt af en bjørn i den svenske dyrepark, hvor han arbejdede.

Nu er to personer blevet sigtet i sagen, hvor en børnefamilie måtte flygte for livet.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

»Jeg har i dag rejst tiltale mod to personer for arbejdsmiljøforbrydelser, som har ført til en andens død, grove forbrydelser samt arbejdsmiljøforbrydelser, som fremkaldte fare for andre,« siger Gunnar Jonasson fra Rigsenheden for arbejdsmiljø i Stockholm.

Den ulykkelige hændelse fandt sted i august måned 2017 i Orsa Rovdjurspark i det centrale Sverige.

Hændelsen skete i forbindelse med en særlig aktivitet i dyreparken, hvor parkens gæster kan være med til at passe dyr.

Det var den 18-årige dyrepasser Robert, som sammen med en hollandsk familie - to voksne og to børn - skulle ind og give mad til en brunbjørn.

Her fik en bjørn på en eller anden måde gravet sig under hegnet. Og her skambed bjørnen den 18-årige.

Orsa Rovdjurspark. Foto: 9110 Ulf Palm/TT Vis mere Orsa Rovdjurspark. Foto: 9110 Ulf Palm/TT

Den hollandske familie formåede at flygte over et elektrisk hegn og i sikkerhed.

Efterfølgende blev den sårede dyrepasser fløjet på hospitalet med helikopter, men hans liv stod ikke til at redde.

»Sagen anlægges, da der har været mangler i Orsa Rovdjursparks arbejdsmiljø og sikkerhed. Hvis disse mangler havde været udbedret, ville den pågældende hændelse ikke have fundet sted,« uddyber Gunnar Jonasson.

Ud over selve skyldsspørgsmålet kan parkens ejere, såfremt sagen tabes, komme til at betale en erstatning på otte millioner svenske kroner i sagen, der omfatter mere end 2.600 sider og mere end 50 afhøringer.