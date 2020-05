18-årige Robert Lindvall blev tilbage i august 2017 dræbt af en bjørn i Orsa Rovdyrspark i Sverige, og det har nu fået konsekvenser for en af parkens tidligere ansatte.

En tidligere leder i dyreparken er nemlig blevet dømt for en arbejdsmiljøovertrædelse i forbindelse med den tidligere dyrepassers død.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Helt konkret blev to tidligere medarbejdere tiltalt for forsømmelse vedrørende en anden persons død, men det var dog kun den ene af de to tidligere ansatte, der endte med at blive dømt.

»Manglen på sikkerhed har forårsaget en af de ansattes død, og familien, der også var ved hegnet, var ligeledes i fare for at dø,« skriver Tingretten i en pressemeddelelse.

Den dømte leder har fået en betinget dom, og han skal desuden betale erstatning til Robert Lindvalls familie.

Den ulykkelige hændelse skete i forbindelse med en særlig aktivitet i dyreparken, hvor parkens gæster kunne være med til at passe dyr.

Her skulle Robert Lindvall sammen med en hollandsk familie - to voksne og to børn - ind og give mad til en brunbjørn.

I den forbindelse fik bjørnen på en eller anden måde gravet sig under hegnet, hvorefter den skambed den 18-årige dyrepasser.

Den hollandske familie formåede at flygte over et elektrisk hegn og i sikkerhed, mens Robert Lindvall blev fløjet på hospitalet i en helikopter.

Her stod hans liv dog ikke til at redde, og han døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Ifølge tiltalen var det generelt kendt af dyreparkens personale, at bjørnene var tilbøjelige til at grave tæt på hegnet.