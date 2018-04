18 år efter et af de værste skoleskyderier i USA's historie kæmper de overlevende fra massakren på 'Columbine High School' i Colorado, USA, stadig med traumerne fra den skæbnesvangre dag, hvor helt unge mennesker så deres kammerater dø. En af dem er Evan Todd.

»Hvorfor skal jeg lade være med at dræbe dig?«

Svaret på det spørgsmål kom til at betyde forskellen på liv og død for den dengang 15-årige Evan Todd, da han en april-dag i 1999 lå og gemte sig bag et bord i biblioteket på Columbine High School i Colorado.

Evan så direkte ind i øjnene på den jævnaldrende Dyland Klebold, som stod og pegede på ham med et oversavet jagtgevær.

Elever fra Columbine High School lagde blomster og breve til minde om de 13 uskyldige, de to teenagere tog med sig i døden under skoldeskyderiet i april 1999. Foto: MARK LEFFINGWELL Elever fra Columbine High School lagde blomster og breve til minde om de 13 uskyldige, de to teenagere tog med sig i døden under skoldeskyderiet i april 1999. Foto: MARK LEFFINGWELL

I næste uge er det 19 år siden de to teenagere Dyland Klebold og Eric Harris gik amok på Columbine High School og skød og dræbte 12 af deres kammerater, en af deres lærere og derefter tog deres eget liv. 140 mennesker blev sårede under angrebet og endnu flere efterladt i chok og dyb sorg.

Skoleskyderiet er et af de voldsomste i USA's historie og har fået en del omtale i medierne. Dels fordi det var det største skoleskyderi i nyere tid. Dels fordi tragedien blev belyst i Michael Moores dokumentarfilm fra 2002, 'Bowling for Columbine'.

De to unge gerningsmænd, Klebold og Harris, havde nøje planlagt deres udåd.

I skolens kantine havde de placeret hjemmelavede bomber, og når de gik af og kammeraterne flygtede, ville de stå klar uden for og plaffe dem ned en efter en.

Noget gik imidlertid galt, og bomberne blev ikke udløst, som de skulle. Derfor gik de to i gang med at skyde sig vej gennem skolen lokale efter lokale.

I kantinen lykkedes det de fleste at flygte, men da attentatmændene kom til biblioteket, gik de amok.

Evan Todd sad i biblioteket og knoklede med en engelsk stil, som han skulle aflevere samme dag. Da han hørte skud og skrig og så de to gerningsmænd, skyndte han sig at gemme sig bag en søjle.

Han fik øjenkontakt med Eric Harris, og få sekunder senere regnede kuglerne ned over ham. Heldigvis nåede han at søge dækning under et skrivebord.

Dylan Klebold, den ene af de to gerningsmænd bag massakren på Columbine High School, fotograferet til skolen årbog. Foto: COLUMBINE HIGH SCHOOL YEARBOOK Dylan Klebold, den ene af de to gerningsmænd bag massakren på Columbine High School, fotograferet til skolen årbog. Foto: COLUMBINE HIGH SCHOOL YEARBOOK

Todd fortæller til den australske nyhedskanal News.com.au, at Harris og Klebold gik rundt i biblioteket og råbte racistiske kommentarer og stillede eleverne forskellige spørgsmål, før de henrettede dem. I mens kammeraterne blev mejet ned på stribe, lo de højlydt.

»Det var grusomt, men de morede sig. Der er ikke nogen anden måde at forklare det på,« siger Evan Todd til det australske medie.

Til sidst stod Dylan Klebold foran Evan og pegede mod ham med sit våben.

»Hvorfor skal jeg lade være med at dræbe dig?« spurgte Klebold den rædselsslagne Evan Todd.

»Jeg vil ikke have problemer,« lykkedes det Evan at fremstamme, hvorefter attentatmanden svarede:

»Problemer? Du ved fandeme ikke, hvad problemer er...«

Selv om han så direkte ind i et løbet fra et gevær og en drabsmand kolde øjne, svarede Evan:

»Det er ikke det, jeg mener. Jeg har altid været venlig mod dig og alle andre på skolen. Og det ved du.«

En af gerningsmændene Eric Harris fotograferet til gymnasiets årbog. Foto: COLUMBINE HIGH SCHOOL YEARBOOK En af gerningsmændene Eric Harris fotograferet til gymnasiets årbog. Foto: COLUMBINE HIGH SCHOOL YEARBOOK

Om det var svaret, der fik Dylan Klebold til at besinde sig, eller hvorfor han kom på andre tanke, er stadig en gåde for den nu 34-årige Evan, men Klebold vendte sig om og sagde til sin ven, at han kunne dræbe ham, hvis han havde lyst. Men Evan overlevede, og da de to angribere forlod biblioteket, så han sit snit til at flygte.

»Jeg aner ikke, hvorfor jeg sagde præcis de ord, men de reddede mit liv.«

I modsætning til, hvad man måske skulle tro, er Evan Todd i dag ikke modstander af våben. Tværtimod. Han er en varm fortaler for præsident Trumps forslag om at lade lærerne bærer våben, så de kan forsvare eleverne under et eventuelt skoleskyderi.

Donald Trump stillede det kontroversielle forslag efter det seneste skoleskyderi i Parkland i Florida, hvor 17 personer mistede livet på en high school i byen. Skoleskyderiet har igen rejst debat i USA om landets liberale våbenlov, og især unge har demonstreret for øget våbenkontrol.

»Jeg er vokset op i et hjem med våben, og det gjorde flere af mine venner også. Vi har ikke dræbt nogen,« siger han og tilføjer:

»Jeg mener ikke, at alle lærere skal tvinges til at gå med våben, men hvis de allerede har våbentilladelse, hvorfor så ikke benytte sig af muligheden for, at de kan bruge våben i en kritisk situation?«

»Vi er mange fra Columbine (skolen, hvor skyderiet fandt sted, red.), som er enige, men mange tier nok, fordi det ikke er acceptabelt at tale om det,« siger han over telefonen til News.com.au.