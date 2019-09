Trump: "Det er den dag, som er blevet gentaget i Jeres erindring tusinde gange."

Personer, som var for unge til at huske, hvordan de mistede et eller familiemedlemmer 11. september 2001, nedlagde onsdag kranse ved ground zero på Manhattan, da USA mindedes ofrene for det værste terrorangreb på amerikansk jord.

- 18 år. Vi vil aldrig glemme. Vi kan ikke glemme, sagde Bud Salter, som mistede sin søster Catherine.

På mindedagen nedlagde præsident Donald Trump en krans ved Pentagon, hvor han i en tale til pårørende kaldte 11. september for "Jeres årsdag for personligt og evigt tab".

- Det er den dag, som er blevet gentaget i Jeres erindring tusinde gange. Det sidste kys, den sidste telefonsamtale. Den sidste gang med de værdifulde ord: "Jeg elsker dig", sagde præsidenten.

Nær Shanksville i Pennsylvania, det tredje sted, hvor et fly styrtede ned under terrorangrebet, mindedes vicepræsident Mike Pence den flybesætning og de passagerer, som overmandede flykaprerne.

Dermed beskyttede de Pence og andre, som opholdt sig i kongresbygningen i Washington.

- Jeg vil altid tro på, at jeg og mange andre i vores lands hovedstad var i stand til at gå hjem og omfavne vor familier den dag på grund af det mod og den selvopofrelse, som Jeres familiemedlemmer udviste, sagde Pence, som var medlem af Kongressen for Indiana i 2001.

Efterforskere af angrebet har konkluderet, at selvmordspiloten i flyet, som styrtede ned, var på vej mod Washington, skriver AP.

I New York var Parboti Parbhu med til at læse navnene op på de mange ofre for angrebene, som i alt kostede næsten 3000 mennesker livet. Derefter sagde hun mindeord om sin søster, Hardai, fra et podium på ground zero.

- Selv efter næsten to årtier er der ingen måde, hvorpå man rigtigt kan sige farvel, sagde hun.

Jacob Campbell, som var ti måneder, da han mistede sin mor Jill Maurer-Campbell, for 18 år siden, siger, at hans generation ikke har nogen erindring om, hvad der skete.

- Men jeg føler en forbindelse til den dag, som ingen af dem, som jeg går i skole med, rigtigt kan forstå, siger han.

/ritzau/AP