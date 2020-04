Sydkoreanske myndigheder melder søndag om 16 nye tilfælde af raskmeldte, der igen er smittet med coronavirus.

Yderligere 16 personer, der er blevet raske efter at have været smittet med coronavirus, er blevet testet positiv for virusset igen i Sydkorea.

Det oplyser de sydkoreanske sundhedsmyndigheder på et pressemøde søndag ifølge CNN.

Dermed er det samlede antal personer, der er bliver testet positiv to gange i Sydkorea oppe på 179.

I alt er lidt flere end 8000 coronapatienter blevet erklæret raske i landet.

Det er fortsat uklart, hvorfor coronapatienter kan blive testet positive for virusset flere gange.

De fleste eksperter vurderer ifølge CNN, at det er usandsynligt, at coronapatienter kan blive smittet umiddelbart efter at være blevet raskmeldt.

Ifølge Jung Eun-kyeong, der er chef for den sydkoreanske sundhedsstyrelse, vil man nu iværksætte en epidemiologisk undersøgelse af sagen.

Spørgsmålet om, hvorvidt coronaoverlevere kan blive smittet igen har udløst bekymring i flere lande. Ikke mindst i Sydkorea, der ser ud til at have kontrol over epidemien.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der foreløbig intet bevis for, at personer, der har været smittet med coronavirus, udvikler immunitet over for virusset.

/ritzau/