Rystelser en gang imellem er det islandske folk vant til, men 17.000 jordskælv på en uge overgår alligevel alt, de har prøvet før.

Sådan forklarer en af de lokale, som bor i Reykjavik i Island, til CNN.

»Det er meget usædvanligt at føle, at jorden ryster 24 timer i døgnet i over en uge i streg, det får en til at føle sig magtesløs mod naturen,« fortæller Auður Alfa Ólafsdóttir, som bor i den islandske hovedstad.

Og alle de jordskælv, som Island oplever for tiden, kunne være en klar indikator på, at der er noget større på vej.

Island bliver også kaldt 'vulkanøen'. Foto: Kasper Eland Marquardtsen Vis mere Island bliver også kaldt 'vulkanøen'. Foto: Kasper Eland Marquardtsen

»Lige nu kæmper vi mere med spørgsmålet ´hvorfor´, det er så voldsomt lige for tiden. Det er meget sandsynligt, at vi har en indtrængen af magma under os, som bevæger sig tættere på overfladen,« siger Þorvaldur Þórðarson, som er professor i ‘vulkanologi’ og fortsætter.

»Med flere vulkaner i området er der allerede blevet advaret om, at et vulkanudbrud er uundgåeligt.«

Island befinder sig i et højrisikoområde for jordskælv. ‘Vulkanøen’ er nemlig på en tektonisk pladegrænse, hvor de to plader bevæger sig væk fra hinanden, så Island langsomt bliver splittet i to.

Med al den aktivitet mellem de to kontinentplader under Island er det derfor meget sandsynligt, at der ind imellem kommer et jordskælv.

Jordskælvene sker primært kun på den sydvestlige del af Island. Foto: volcanodiscovery Vis mere Jordskælvene sker primært kun på den sydvestlige del af Island. Foto: volcanodiscovery

Men et vulkanudbrud på størrelse med Eyjafjallajökull-udbruddet i 2010, er dog meget usandsynligt.

»Magmasammensætningen her er betydeligt anderledes, hvorfor intensiteten af en ​​eksplosiv aktivitet ville være betydeligt mindre end Eyjafjallajökull-udbruddet i 2010,« forklarer Elísabet Pálmadóttir, som er specialist i naturkatastrofer.

Det største jordskælv siden onsdag 24. februar er blevet målt til 5,6 på richterskalaen. Det skete 4. marts om morgenen.

Jordskælvene bliver dog aldrig meget slemme i Island, fordi undergrunden er fuld af sprækker og revner, som derfor tager meget af rystelserne, fortæller Benedikt Halldórsson.

»Jordskælv fungerer ligesom ringe i vandet. De er kraftigst der, hvor du har kastet stenen i, og så dør de langsomt ud. De mange sprækker i undergrunden gør, at rystelserne dør endnu hurtigere ud, fordi de har sværere ved at rejse igennem en jordskorpe fuld af huller,« siger han til DR.

Skælvene har indtil videre også kun forårsaget meget lidt skade. Islands vej- og kystadministration har dog rapporteret om små revner i veje og lidt stenfald i det sydøstlige område i Island.

Jordskælvene sker på Reykjanes, som er en halvø sydvest for hovedstaden Reykjavik. Heldigvis er epicentret oppe i bjergene, hvor der ikke rigtig bor nogen mennesker.