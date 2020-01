Syv af 17 personer fra Sverige havde svensk statsborgerskab. I alt omkom 176 personer i flystyrt i Iran.

17 personer bosiddende i Sverige var blandt dem, der omkom i flystyrtet i Iran onsdag.

Af de 17 havde syv svensk statsborgerskab, mens ti var i det svenske folkeregister, oplyser det svenske udenrigsministerium.

Tidligere har meldingen været, at ti svenskere omkom i flystyrtet.

- De var alle nogens børn, klassekammerater, ven eller kollega. Mine tanker er med de pårørende. Vi kræver, at hændelsen udredes hurtigt, upartisk og transparent. Sverige er parat til at bistå med arbejdet, skriver udenrigsminister Ann Linde på Twitter.

Desuden lyder det fra Anna Lundbladh, pressetalsmand for det svenske udenrigsministerium, at det ikke kan udelukkes, at dødstallet kan stige.

- Det her er antallet, vi kan bekræfte nu, men senere kan vi ikke udelukke noget, siger Anna Lundbladh.

Hun kan ikke specificere, hvor i Sverige de 17 omkomne bor.

- Vi arbejder fortsat med at fastslå antallet af omkomne svenskere og deres identiteter, og det gøres i samarbejde med politiets id-afdeling, lyder det.

Blandt de omkomne svenskere er en børnefamilie på fire personer, som er bosat i Österåker nord for Stockholm, to mænd i 20-årsalderen fra Jönköping-området og en 18-årig mand fra Orust.

Samtlige af disse er bekræftet omkomne af enten kommuner eller skoler.

I alt mistede 176 mennesker livet i flystyrtet, der skete kort efter, at flyet var lettet fra Teheran i Iran med kurs mod Kijev i Ukraine.

Om bord var også mange iranere, canadiere og ukrainere.

Det seneste døgn er der kommet rapporter fra blandt andre Canadas premierminister, der peger på, at flyet blev skudt ned af et iransk jord til luft-missil.

Iran har dog afvist alle meldinger om, at det var et iransk missil.

/ritzau/TT