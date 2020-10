Mindst 17 mennesker er døde, og tusindvis er blevet syge i USA, efter de har været i kontakt med håndsprit, der var fremstillet med et giftigt kemikalie.

Flere af de syge – hvoraf nogle af dem indtog spritten – er blevet blinde, forgiftet og indlagt på hospitalet i længere tid.

Det viser en undersøgelse lavet af nyhedssiden FairWarning.

Problemet med håndspritten er, at der i stedet for at være blandet ethanol i, som man almindeligvis bruger til at dræbe bakterier og virus, så er der brugt methanol. Et kemikalie, der almindeligvis bruges i produktionen af lim, biodiesel, pesticider og opløsningsmiddel.

Udskiftningen er sket, fordi der opstod en mangel på ethanol.

Men på trods af de mange dødsfald og omkring 2.000 syge, så har den amerikanske Fødevare- og Lægemiddelmyndighed ikke mulighed for at tvinge en tilbagekaldelse af håndspritten igennem.

Dog har myndigheden advaret befolkningen om at købe og benytte den farlige håndsprit, og bedt firmaerne, der sælger det, om at trække det tilbage.

Håndspritten sælges i flere butikker i hele USA.