De dræbte var på vej hjem fra ferie, da deres bus kørte ind i et træ i det nordøstlige Thailand onsdag aften.

Bangkok. Mindst 17 mennesker er dræbt i en busulykke i Thailand. 33 andre er såret.

Det oplyser myndighederne torsdag.

Ulykken skete onsdag aften lokal tid i provinsen Nakhon Ratchasima i den nordøstlige del af landet.

Dobbeltdækkerbussen kørte af vejen og direkte ind i et træ.

Der var i alt omkring 50 passagerer om bord på bussen. De var på vej hjem fra ferie.

- Det nuværende dødstal er 17, og 33 er såret, siger en unavngiven embedsmand fra redningstjenesten i Nakhon Ratchasima.

Billeder fra lokale medier viser flere ligsække ved siden af bussen, som ligger på siden.

Blandt de 33 sårede er 10 i kritisk tilstand og modtager behandling på et nærtliggende hospital, oplyser den unavngivne embedsmand.

Lederen af afdelingen for katastrofeforebyggelse i provinsen fortæller, at buschaufføren tilsyneladende mistede kontrollen over bussen, da den kørte på en nedadgående strækning.

- Bussen er revet over i to dele, siger han.

Ifølge det lokale politi tyder det på, at bussens bremser fejlede.

/ritzau/AFP