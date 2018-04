Under træning til en dragebåd-konkurrence kæntrede to både. 60 mennesker faldt i vandet. 17 er bekræftet døde.

Beijing. 17 mennesker er omkommet, efter at to dragebåde lørdag kæntrede i det sydlige Kina. Det oplyser myndigheder i landet søndag.

Ulykken skete, da de to både var i færd med at træne til et løb på floden Taohua i byen Guilin. Det oplyser brandvæsenet i Guilin.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede, at bådene kæntrede.

Ifølge brandvæsenet indstillede myndighederne redningsindsatsen sent lørdag aften.

I alt faldt 60 mennesker i vandet. 17 er bekræftet døde.

Det statslige nyhedsbureau Xinhua rapporterer, at otte både og 200 mennesker deltog i redningsaktionen.

To arrangører af træningen fra landsbyen Dunmu er anholdt.

Kina har forsøgt at øge sikkerheden ved landsdækkende dragebådkonkurrencer under Duanwu-festivalen, der falder ved sommersolhverv og fejrer mindet om digteren Qu Yuan.

/ritzau/AP