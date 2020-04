En mand, der blev lovet 7.500 danske kroner for at smugle 11 horn fra hvide næsehorn fra Johannesburg i Sydafrika til Ho Chi Minh City i Vietnam, er i stedet røget 17 måneder i fængsel. Det blev afgjort af retten i Singapore onsdag.

Han blev snuppet i lufthavnen Changi. Manden, der forsøgte at komme på et fly til Vietnam, hedder Thurman Shiraazudin Aiden Matthews. Han blev arresteret, mens han opholdt sig i transitarealet i lufthavnens terminal 2, hvor han havde hornene med sig. De blev straks beslaglagt.

Den 45-årige sydafrikaner erklærede sig skyldig i smugleriet.

De 11 stykker horn har kostet mindst fem næsehorn livet, fortalte en anklager dommeren. Deres værdi var ikke fastlagt i retsdokumenterne.

Den kvindelige anklager kunne tilføje, at 'manden ikke var i stand til at vise nogen papirer, der tillod ham at bringe de 11 stykker næsehorn med sig'.

Dommeren sagde, at de hvide næsehorn havde status af at være 'nær truet'. Deres sorte kolleger var kritisk truet.

Manden havde mødt en kineser sidste år i Sydafrika og var senere blevet introduceret til to kinesiske kvinder.

Han havde tre gange rejst til Vietnam gennem Singapore. Hver gang uden at medbringe noget illegalt.

Men sidste år, den 30. december, blev han igen kontaktet af en af kvinderne. Han fik at vide, at han skulle flyve fra Johannesburg den 4. januar og ankomme til Ho Chi Minh City dagen efter.

Det var planen, at en person skulle tage sig af de to kufferter med hornene, inden de blev røntgenfotograferet ved ankomsten til lufthavnen i Ho Chi Minh.

Men da Matthews ankom til Singapores lufthavn den 5. januar, studsede en medarbejder, der står for screeningen af bagagen, over, hvad han syntes var nogle horn.

Kort efter kom de 11 stykker horn fra de hvide næsehorn til syne.

Strafferammen for smugleriet går i Singapore op til to år.